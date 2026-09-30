Geldrop-Mierlo stelt volgordelijst stroomaansluitingen vast

Het college van Geldrop-Mierlo heeft de volgordelijst voor stroomaansluitingen bij woningbouwprojecten vastgesteld. Vanaf 1 oktober ligt de lijst bij netbeheerder Enexis. Door een vol elektriciteitsnet is de transportcapaciteit schaars en gelden strenge regels. Eind dit jaar wordt duidelijk welke projecten stroom krijgen.

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Het elektriciteitsnet in Nederland zit vol, waardoor er een tekort is aan transportcapaciteit. Geldrop-Mierlo heeft daarom een volgordelijst opgesteld, waarop woningbouwprojecten en scholen een plek krijgen zodra er stroom beschikbaar komt. Met deze lijst wil de gemeente de bouw en economische ontwikkeling zoveel mogelijk laten doorgaan.

De lijst is verdeeld in twee delen: één voor Geldrop en één voor Mierlo, elk binnen hun eigen stroomgebied. In Geldrop gaat het om ruim 40 projecten met meer dan 1700 woningen. In Mierlo staan bijna 30 projecten met bijna 1500 woningen op de lijst. Een plek op deze lijst betekent echter niet automatisch dat er ook stroom beschikbaar komt. Dat hangt af van de capaciteit bij Enexis.

Mierlo: wachtlijst mogelijk

Het stroomgebied van Mierlo wordt door Enexis als 'uiterst kritisch' bestempeld. Dit gebied omvat ook delen van Deurne, Asten, Someren en Helmond. Door het tekort aan stroom zal naar verwachting een wachtlijst ontstaan. Eind van het jaar wordt duidelijk welke projecten stroom kunnen krijgen en waar de bouwlocaties op de lijst staan.

Geldrop: meer kans op stroom

In Geldrop lijkt er meer perspectief te zijn. Hier wordt verwacht dat er eind 2026 duidelijkheid komt over welke projecten stroom krijgen. Ondertussen onderzoekt de gemeente alternatieve oplossingen, zoals bouwen zonder vaste stroomaansluiting.

De volgordelijst is vastgesteld na een uitgebreide procedure. Ontwikkelaars konden hun projecten tot 1 september aanmelden. Vervolgens beoordeelde de gemeente de projecten aan de hand van eerder vastgestelde beleidsregels. Bij gelijke posities werd de volgorde via loting door een notaris bepaald. Na verwerking van bezwaren is de definitieve lijst opgesteld.

De gemeente benadrukt dat een plek op de lijst niet betekent dat een project automatisch doorgaat. Elk plan doorloopt de gebruikelijke ruimtelijke procedures. Omwonenden worden daarbij geïnformeerd en kunnen, waar mogelijk, meepraten.