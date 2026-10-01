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Automobiliste van de snelweg gehaald met een wel heel lage snelheid

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Archieffoto
Archieffoto

Een vrouw (48) is in de nacht van woensdag op donderdag van de A58 bij Etten-Leur gehaald omdat ze 45 kilometer per uur reed. Op de snelweg is 130 kilometer per uur toegestaan. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Andere weggebruikers reden achter haar met de alarmlichten aan, waarschijnlijk om het andere verkeer te waarschuwen.

"Door het grote snelheidsverschil moest een aantal bestuurders hard op de rem om een aanrijding te voorkomen", meldt de politie van het basisteam Weerijs (gemeenten Breda, Etten-Leur en Zundert).

De vrouw uit Roosendaal is door de politie aan de kant gezet. "Ze bleek een lekke band te hebben en durfde niet te stoppen", aldus de politie. 

De politie heeft een proces-verbaal uitgeschreven omdat het gevaarlijk was wat ze deed. Mogelijk leidt dat voor de vrouw nog tot een boete. Haar auto is meegenomen door een bergingsbedrijf. 

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