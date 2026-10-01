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Brand verwoest schuur bij woonhuis in Breda
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Een schuur bij een woonhuis aan de Reinierstraat in Breda is compleet verwoest door brand. De brand brak iets voor vieren uit in de nacht van woensdag op donderdag.
De brandweer kwam ter plaatse en ging via de voorkant van het huis naar de schuur om de brand te blussen. Ook een naastgelegen schuur heeft schade opgelopen door de brand.
De politie rukte met meerdere eenheden uit naar de Reinierstraat. De oorzaak van de brand is niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan.
In het dak van de schuur zit ook asbest. Een gespecialiseerd bedrijf zal het materiaal veilig afvoeren.
Voor zover bekend is niemand gewond geraakt bij de brand.
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