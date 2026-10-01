Brand verwoest schuur bij woonhuis in Breda

Een schuur bij een woonhuis aan de Reinierstraat in Breda is compleet verwoest door brand. De brand brak iets voor vieren uit in de nacht van woensdag op donderdag.

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De brandweer kwam ter plaatse en ging via de voorkant van het huis naar de schuur om de brand te blussen. Ook een naastgelegen schuur heeft schade opgelopen door de brand.