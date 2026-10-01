Nachtelijke brand verwoest schuur in Breda, asbest in dak

Een schuur bij een huis aan de Reinierstraat in Breda is in de nacht van woensdag op donderdag compleet verwoest door brand. Ook een schuur ernaast raakte beschadigd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

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De brand brak iets voor vieren uit. De brandweer ging via de voorkant van het huis naar de schuur om het vuur te blussen.

Oorzaak onbekend

De politie rukte met meerdere eenheden uit naar de Reinierstraat. Waardoor de brand ontstond, is nog niet bekend. Daar loopt een onderzoek naar. In het dak van de verwoeste schuur zit asbest. Een gespecialiseerd bedrijf voert het materiaal veilig af.

De brandweer aan het werk bij de schuurbrand aan de Reinierstraat in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).