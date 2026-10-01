Europa voert druk op Bolle Jos verder op: geldkraan naar Sierra Leone dicht

De Europese Commissie heeft per direct betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos uit Breda. Dat heeft minister David van Weel (Justitie) bevestigd aan De Telegraaf.

Nederland heeft zich hardgemaakt om de geldkraan naar het Afrikaanse land dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van Jos Leijdekkers, ook wel bekend als Bolle Jos.

Dit jaar zou de overheid van Sierra Leone nog 18 miljoen euro aan begrotingssteun van Brussel krijgen. De hoop is dat volgend jaar een uitkering van nog eens 22,5 miljoen kan worden stopgezet, schrijft de Telegraaf .

Hij is de meest gezochte crimineel van de Lage Landen. In België en Nederland is Bolle Jos tot in totaal meer dan honderd jaar cel veroordeeld.

'Onmisbare miljoenen voor straatarm land'

"Met deze stap ben ik heel erg blij", reageert Van Weel. "Het is wrang dat er EU-geld gaat naar een land dat niet wil meewerken aan de uitlevering van iemand als Bolle Jos."

Volgens de VVD-minister zijn de EU-miljoenen onmisbaar voor het arme land. "Bovendien geeft de Europese Commissie hiermee het signaal af dat ze vraagtekens plaats bij de samenwerking met Sierra Leone."

Volgens de krant kreeg het land de afgelopen jaren al ruim driehonderd miljoen euro steungeld. Over toekomstige financiële hulp wordt nog onderhandeld tussen EU-lidstaten.

Hier lees je alle verhalen over Bolle Jos.