Mannen zitten vast achter kapotte poort in Vught, brandweer brengt ladders

Twee mannen hebben woensdagavond de brandweer gebeld omdat ze vastzaten op een parkeerplaats bij een gebouw met verschillende bedrijven aan de Industrieweg in Vught. De poort van het terrein was kapot en ging niet meer open.

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De mannen konden het terrein daardoor niet af. Ze belden iets na elf uur 's avonds de brandweer, in de hoop dat de brandweer de poort kon openen. Na overleg met de politie besloot de brandweer dat niet te doen, want dan zou de poort schade oplopen.

Ladders van brandweer

Met twee ladders van de brandweer konden de mannen over de poort klimmen. Hun auto bleef achter. De mannen hebben ander vervoer naar huis geregeld en kunnen hun auto pas ophalen als de poort is gerepareerd. De poort zou de laatste tijd al vaker voor problemen hebben gezorgd.