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Mannen zitten vast op parkeerplaats en bellen brandweer
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Twee mannen hebben woensdagavond de brandweer gebeld omdat ze vast bleken te zitten op een parkeerplaats bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Industrieweg in Vught. De poort van het terrein bleek stuk en kon niet meer open.
De twee konden het terrein daardoor niet verlaten. Ze belden iets na elven de brandweer in de hoop dat zij de poort kon openen. Na overleg met de politie besloot de brandweer dat niet te doen, want dan zou de poort schade oplopen.
Met twee ladders van de brandweer kon het tweetal over de poort klimmen. De auto bleef achter. De twee mannen hebben ander vervoer naar huis geregeld en moeten de auto ophalen als de poort weer gerepareerd is.
De poort zou de laatste tijd al vaker voor problemen hebben gezorgd.
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