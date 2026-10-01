Vergunning Bredase evenementen fors duurder: ‘Boete op betrokkenheid’

Het gemeentebestuur van Breda wil de vergunningskosten voor grote evenementen met 112 procent verhogen. Vier oppositiepartijen zijn daar fel op tegen. “Dit is een boete op betrokkenheid”, zegt CDA-fractievoorzitter Antje Beers.

Het plan hoort bij de begroting voor 2027, die het gemeentebestuur presenteerde met de boodschap ‘Breda groeit, bruist en verbindt’. Maar juist over dat bruisen dreigt nu een flinke politieke strijd. De kritiek komt nadat onder meer Stichting Kielegat alarm sloeg. Die liet weten dat de Grote Optocht door de verhoging bedreigd is in het huidige bestaan. Alleen al de vergunningskosten voor de Grote Optocht stijgen van zo'n 17.000 naar bijna 37.000 euro. Maar de carnavalsoptocht staat niet alleen. Publiekstrekkers als het Breda Jazz Festival, Breda Barst en de Singelloop krijgen ook met de hogere kosten te maken. En de nieuwe tarieven kunnen bijvoorbeeld ook gevolgen hebben voor de Havenfeesten en de Bredase Kluntocht. LPF'er Lennard van Mil grijpt de slogan van het gemeentebestuur aan. Hij noemt de verhoging “absurd en niet uit te leggen”. “Het college heeft het vaak over ‘Breda bruist’, maar na het nieuws van vandaag is het ‘Breda borrelt’. Van het maagzuur dan.”

“Evenementen als carnaval, Breda Jazz en Breda Barst vormen het DNA van Breda.”

De SP keert zich ook tegen de plannen. Raadslid Inge Verdaasdonk vindt dat Breda onderscheid moet maken tussen commerciële evenementen en feesten die grotendeels door vrijwilligers worden georganiseerd. “Volksvermaak mag geld kosten! Vrijwilligers die feesten organiseren, laagdrempelig voor het volk, zouden eerder een rode loper tegemoet mogen zien dan deze enorme kostenverhoging.”

Volgens haar dreigen anders juist gratis evenementen als eerste te verdwijnen. Voor commerciële evenementen ligt dat anders. Ze noemt 538 Koningsdag als voorbeeld. Als daar goed wordt verdiend, mogen volgens haar ook de werkelijke kosten worden betaald. Het CDA vindt eveneens dat vrijwilligers niet zomaar de rekening gepresenteerd mogen krijgen. “Evenementen als carnaval, Breda Jazz en Breda Barst vormen het DNA van Breda”, zegt Beers. Het CDA wil bij de begrotingsbehandeling in actie komen en oppert ook een oplossing. De gemeente zou de kosten voor dit soort evenementen bijvoorbeeld gedeeltelijk kunnen betalen uit een nieuw Bredaas evenementenbudget.

Breda Barst is nog altijd een gratis muziekfestival (foto: Manon Huls).

Breda Beslist zet vooral vraagtekens bij de kosten die de gemeente zélf maakt. Fractievoorzitter Marcel de Visser wijst erop dat Breda heeft afgesproken om de leges voor evenementen meer kostendekkend te maken. Dat betekent dat organisatoren een groter deel betalen van wat de gemeente kwijt is aan de vergunning. Maar Breda beloofde ook om het verlenen van vergunningen eenvoudiger, sneller en praktischer te maken. “Je kunt niet alleen naar kostendekkendheid kijken zonder ook kritisch naar de kosten zelf te kijken”, zegt De Visser. Hij wil weten hoeveel tijd en geld de gemeente kwijt is aan vergunningen en of dat goedkoper kan.

“Breda wil bruisen. Dan moeten we ervoor zorgen dat de rekening het bruisen niet in de weg staat.”