Bernheze bedankt mantelzorgers met waardering van 50 euro

De gemeente Bernheze biedt mantelzorgers ook dit jaar een waardering aan. Zorgvragers kunnen tot en met 31 december 2026 een VVV-bon of horecabon van 50 euro aanvragen voor hun mantelzorger.

Gevonden voor jou

De mantelzorgwaardering is bedoeld om mensen die langdurig voor een familielid, vriend of bekende zorgen, in het zonnetje te zetten. Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan het leven van inwoners, vaak naast werk en het eigen gezin. De gemeente Bernheze werkt hiervoor samen met ONS welzijn.

Alleen zorgvragers die in Bernheze wonen, kunnen de waardering aanvragen. Het is niet nodig dat de mantelzorger zelf ook in Bernheze woont. Per zorgvrager kan één waardering worden aangevraagd. Voor adressen waar meerdere zorgvragers wonen, geldt een maximum van twee waarderingen per adres. Mantelzorgers kunnen maximaal één waardering ontvangen, ook als zij voor meerdere mensen zorgen.

Steun voor mantelzorgers

Naast de waardering biedt ONS welzijn ondersteuning aan mantelzorgers. Mantelzorg kan zwaar en intensief zijn, en ONS welzijn helpt met advies, vragen en begeleiding. Deze hulp is bedoeld om mantelzorgers te ondersteunen bij hun belangrijke werk.

Aanvragen voor de mantelzorgwaardering zijn mogelijk tot en met 31 december 2026. Meer informatie over het aanvragen is te vinden op de website van de gemeente Bernheze. Mantelzorgers kunnen ook contact opnemen met ONS welzijn voor ondersteuning.