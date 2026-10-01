College Zundert adviseert uitbreiding boomkwekerij

Het college van B&W in Zundert heeft een positief advies gegeven voor de uitbreiding van een boomkwekerij aan de Laarakkerstraat. Het gaat om het plaatsen van permanente teelt ondersteunende voorzieningen.

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De gemeente Zundert heeft dinsdag besloten een positief advies aan de gemeenteraad voor te leggen over de uitbreiding van een boomkwekerij aan de Laarakkerstraat 7. Het bedrijf wil de productie verhogen door permanente containervelden te plaatsen, een vorm van teelt ondersteunende voorzieningen.

De uitbreiding is een antwoord op de stijgende vraag in de markt. Het plan sluit aan bij de nieuwe Visie TOV van de gemeente. Deze visie biedt ruimte voor dergelijke voorzieningen, mits ze bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het landschap, water en biodiversiteit.

Investeringen in natuur en water

De voorgestelde uitbreiding levert een bijdrage aan de groenblauwe dooradering, een ambitie van de gemeente om natuur en waterbeheer te verbeteren. Dit gebeurt door middel van substantiële investeringen in natuur- en watermaatregelen op de locatie.

De officiële besluitenlijst van deze vergadering wordt volgende week gepubliceerd op de website van de gemeente Zundert. Belangstellenden kunnen daar de details nalezen.