Vernieuwde Th.J. Rijkenschool officieel geopend

De vernieuwde Th.J. Rijkenschool in Elshout is officieel geopend. Dankzij een gezamenlijke investering van Stichting Scala en de gemeente Heusden heeft de school een duurzame en gezonde omgeving gekregen. Het gebouw is comfortabeler en energiezuiniger gemaakt. Leerlingen en leerkrachten maken sinds het begin van het schooljaar al gebruik van de gemoderniseerde school.

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De officiële opening vond plaats op dinsdag 29 september. Tijdens het evenement konden ouders, leerlingen, dorpsgenoten en andere betrokkenen het vernieuwde gebouw bekijken. De school liet met trots zien hoe het pand is opgeknapt en nu voldoet aan moderne eisen voor een fijne leeromgeving.

De vernieuwing is gerealiseerd met een investering van ruim 1,4 miljoen euro door de gemeente Heusden. Stichting Scala droeg eveneens bij aan de kosten en nam verschillende onderwijskundige aanpassingen voor haar rekening. Ook werd gebruikgemaakt van de DUMAVA-subsidieregeling, bedoeld voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.

Gezond en energiezuinig

Tijdens de renovatie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Het gebouw heeft nu een decentraal aangestuurd ventilatie- en verwarmingssysteem dat zorgt voor een gezond binnenklimaat. Verder zijn wanden, dak en vloer extra geïsoleerd en zijn er hybride warmtepompen en zonnepanelen geplaatst om het gasverbruik te verminderen. Het energiezuinige ledlicht draagt bij aan een lager energieverbruik en maakt het gebouw milieuvriendelijker.

De school voldoet nu aan het ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’, dat richtlijnen biedt voor een gezond leerklimaat. Het ventilatiesysteem helpt niet alleen bij verkoeling tijdens warme dagen, maar zorgt ook voor een prettige temperatuur in de lokalen.

Duurzaamheid in Heusden

De aanpak van de Th.J. Rijkenschool is onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Heusden. Hierin wordt samengewerkt met schoolbesturen om gebouwen te moderniseren en energiezuiniger te maken. De renovatie van de school draagt bij aan de gemeentelijke ambitie om een duurzamer Heusden te realiseren.

Dankzij deze vernieuwingen beschikken leerlingen en medewerkers over een moderne en comfortabele omgeving om te leren en te werken. Tijdens de opening was er ook aandacht voor de inzet van alle betrokken partijen die het project mogelijk hebben gemaakt.