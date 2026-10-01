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Man gewond in Tilburg: been komt vast te zitten in machine

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Een man is donderdagochtend gewond geraakt bij een bedrijf aan de Boterberg in Tilburg. Hij kwam met zijn been vast te zitten in een machine.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man was aan het schoonmaken toen het ongeluk gebeurde. Er kwamen veel hulpdiensten op af: politie, brandweer en ambulance. Drie kwartier na de melding werd ook nog een traumahelikopter opgeroepen. Die landde uiteindelijk niet.

Bevrijd door brandweer
De brandweer heeft de man bevrijd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De Arbeidsinspectie onderzoekt samen met de politie hoe het bedrijfsongeluk kon gebeuren.

Brandweer en ambulance bij het bedrijf aan de Boterberg in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Brandweer en ambulance bij het bedrijf aan de Boterberg in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

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