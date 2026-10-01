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Man zwaargewond in Tilburg: been komt vast te zitten in maalmachine
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Een man is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een bedrijf aan de Boterberg in Tilburg. Hij kwam met zijn been vast te zitten in een maalmachine.
De man was aan het schoonmaken toen het ongeluk gebeurde. Er kwamen veel hulpdiensten op af: politie, brandweer en ambulance. Drie kwartier na de melding werd ook nog een traumahelikopter opgeroepen. Die landde uiteindelijk niet.
Bevrijd door brandweer
De brandweer heeft de man bevrijd. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
De Arbeidsinspectie onderzoekt samen met de politie hoe het bedrijfsongeluk kon gebeuren.
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