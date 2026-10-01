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Schilderwerkzaamheden gepland in drie straten Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd voor onderhoud aan schilderwerk in drie straten in Oosterhout: de Potgietersstraat, Tollensstraat en Guido Gezellelaan.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 17 september 2026 ontvangen. Het gaat om schilderwerkzaamheden die als onderhoud zijn bedoeld.

De straten waar het onderhoud plaatsvindt zijn de Potgietersstraat, Tollensstraat en Guido Gezellelaan in Oosterhout. Details over de plannen zijn op te vragen bij het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.

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