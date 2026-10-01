Boxtel verleent vergunning voor veehouderij aan Schijndelsedijk

De gemeente Boxtel heeft een vergunning verleend voor een milieubelastende activiteit bij een veehouderij aan de Schijndelsedijk. Het besluit is gewijzigd ten opzichte van de eerdere ontwerpbeschikking.

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Het gaat om een vergunning voor een veehouderij en specifieke regels rond geluid en algemene voorwaarden. De locatie van de activiteit is Schijndelsedijk 6 in Boxtel. Het besluit is op 23 september genomen en ligt vanaf vandaag ter inzage.

Over de ontwerpbeschikking waren zienswijzen ingediend, waardoor het definitieve besluit is aangepast. De documenten zijn tot en met 12 november digitaal beschikbaar via de officiële bekendmakingen.