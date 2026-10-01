Parkeerverbod tijdens Pompoendagen in Asten

Tijdens de Pompoendagen in Asten geldt een tijdelijk parkeerverbod op de Ostaderstraat. Het verbod is van 17 tot en met 25 oktober dagelijks tussen tien en vijf uur van kracht.

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Om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens de Pompoendagen 2026, heeft de gemeente Asten een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld. Het parkeerverbod geldt op de rechterzijde van de Ostaderstraat, vanaf de kruising Schoolstraat-Heerbaan tot het nieuwe hofje tegenover het museum.

Het parkeerverbod is dagelijks van tien uur 's ochtends tot vijf uur 's middags van kracht. De maatregel loopt van zaterdag 17 oktober tot en met zondag 25 oktober. Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het weggedeelte.