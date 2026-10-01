Steen door ruit van klaslokaal groep 3 in Helmond, lessen gaan door

Twee ramen van openbare basisschool 't Hout in de Helmondse wijk Mierlo-Hout zijn woensdagavond ingegooid. "Alweer", verzucht directeur Maarten Jacobs. "Dat gebeurt hier toch zeker drie keer per jaar."

Laag hek Het klaslokaal ligt op een meter of tien van het hek van het schoolterrein. Voor de school ligt een pleintje waar jongeren vaak rondhangen. Over het lage hek stap je zonder al te veel moeite heen.

Als ouders donderdagochtend hun kinderen naar school brengen, gaat het op het schoolplein alleen maar over 'de steen'. Twee ramen van het klaslokaal van groep 3 zijn afgeplakt met karton en vuilniszakken. Ze gingen de avond ervoor kapot door een baksteen . De lessen kunnen gewoon doorgaan.

"Jongeren gooien uit baldadigheid stenen tegen de gevel en dus ook tegen de ruit", zegt Jacobs. "Soms gaat dat fout."

Jacobs ziet het vandalisme met lede ogen aan. "Ik vrees dat we er niets tegen kunnen doen, behalve hoge hekken, camera's, politie, beveiliging, maar die middelen hebben we allemaal niet."

Een praatje maken

De beheerder van het wijkcentrum Geseldonk, schuin tegenover de school, heeft wel camera's opgehangen. "Dat kunnen wij niet", zegt Jacobs. "Dat mogen we niet, want het is openbaar terrein."

Jacobs en zijn team proberen op een andere manier te voorkomen dat jongeren stenen naar de school gooien. "We spreken jongeren aan als ze hier in de buurt rondhangen. We maken een praatje, want we gaan ervan uit dat als ze ons wat beter kennen, de drempel om rottigheid uit te halen hoger wordt."