Vos op Egelsven wint fotowedstrijd in Valkenswaard

Frank van Daal heeft met zijn foto 'Vos neemt kijkje op Egelsven' de zomereditie van de fotowedstrijd in Valkenswaard gewonnen. Zijn foto kreeg de meeste stemmen van inwoners en gaat door naar de jaarfinale.

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De winnende foto toont een vos die voorzichtig tussen het groen vandaan gluurt. Het beeld vangt een bijzonder moment van wilde natuur, vastgelegd dichtbij huis. Hiermee laat Frank zien hoe Valkenswaard er in de zomer uitziet.

Met deze overwinning plaatst zijn foto zich voor de jaarfinale van de seizoensgebonden fotowedstrijd. De organisatie bedankt alle deelnemers die hun zomerfoto's instuurden en de inwoners die hun stem uitbrachten.

Herfsteditie gestart

De herfsteditie van de fotowedstrijd is inmiddels van start gegaan. Fotografen uit Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft kunnen hun mooiste herfstmomenten insturen. De beste foto maakt kans op een plek in de jaarfinale.

Meer informatie over de herfsteditie is te vinden op de website van Ons Valkenswaard.