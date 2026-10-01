Jubileumconcert Oisterwijk viert inclusiviteit en verbinding

De Koninklijke Harmonie Asterius uit Oisterwijk viert op 9 en 10 oktober haar 180-jarig bestaan met een bijzonder jubileumconcert. Het evenement staat in het teken van diversiteit, inclusie en verbinding en wordt ondersteund door de gemeente.

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De harmonie koppelt haar jubileum aan maatschappelijke thema's als acceptatie, jezelf kunnen zijn en wederzijds begrip. Dit doet ze met het concert ‘O'pen Up’ in cultureel centrum Tiliander. Bezoekers kunnen rekenen op een programma vol muziek, persoonlijke verhalen en ontmoetingen.

Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit de regeling Basisstructuur 2026 van de gemeente Oisterwijk. Deze regeling ondersteunt activiteiten die participatie en inclusiviteit bevorderen. Het initiatief sluit goed aan bij de ambitie van Oisterwijk om een regenbooggemeente te zijn, waar iedereen zich welkom voelt.

Gratis kaarten beschikbaar

Voor inwoners die het concert willen bijwonen maar minder financiële middelen hebben, zijn gratis kaarten beschikbaar. Deze worden via het Sociaal Huis verspreid. Zo zorgt de gemeente ervoor dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van dit bijzondere evenement.

Naast het concert zet Oisterwijk zich op andere manieren in voor inclusiviteit. Denk aan trainingen voor inwoners en scholing voor gemeentelijke medewerkers en maatschappelijke organisaties. Samen met Discriminatie.nl werkt de gemeente aan bewustwording en het tegengaan van discriminatie.

Het jubileumconcert van Asterius en de inzet voor inclusiviteit zijn voorbeelden van hoe Oisterwijk bouwt aan een samenleving waarin verschillen worden gerespecteerd en verbinding centraal staat.