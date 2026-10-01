Oirschot bespreekt stedenbouwkundig plan De Klep

Op dinsdag 6 oktober worden in Oirschot de agenda’s voor komende raadsbijeenkomsten vastgesteld. Aansluitend wordt het stedenbouwkundig plan De Klep besproken.

Gevonden voor jou

De gemeenteraad van Oirschot komt op dinsdag 6 oktober bijeen om belangrijke onderwerpen te bespreken. Eerst stelt het presidium, dat bestaat uit fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier, de agenda’s vast voor vergaderingen op 13 oktober, 26 oktober en 17 november. Ook de raadsvergaderingen van 27 oktober en 10 november komen aan bod. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Commissiekamer van het gemeentehuis en is openbaar.

Na de vergadering van het presidium volgt een raadsbijeenkomst. Het belangrijkste agendapunt van deze bijeenkomst is het stedenbouwkundig plan De Klep. Dit onderwerp wordt beeldvormend behandeld, wat betekent dat er voornamelijk informatie wordt gedeeld en besproken.

Ruimte voor inspraak

Bij de raadsbijeenkomst is er gelegenheid voor inwoners om in te spreken. Voor het onderwerp Stedenbouwkundig plan De Klep krijgen sprekers maximaal vijf minuten de tijd. Vervolgens kunnen raadsleden verduidelijkende vragen stellen. De inspraak vindt plaats aan het begin van het agendapunt.

De raadsbijeenkomst en het presidium zijn vrij toegankelijk voor publiek. Belangstellenden kunnen plaatsnemen op de publieke tribune in het gemeentehuis van Oirschot. De bijeenkomsten zijn ook live te volgen via de website van de gemeente.