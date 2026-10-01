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Helmond: Bekendmaking Prins Briek LIV op 9 januari 2027
De bekendmaking van Prins Briek LIV in Helmond heeft groen licht gekregen. Het evenement vindt plaats op 9 januari 2027 op het Kasteelplein.
De gemeente Helmond heeft toestemming verleend voor het evenement Bekendmaking Prins Briek LIV. Dit feestelijke moment staat gepland op 9 januari 2027 en zal plaatsvinden op het Kasteelplein.
De vergunning is op 23 september 2026 verzonden. Hiermee kunnen de voorbereidingen voor het evenement officieel van start gaan. Prins Briek LIV zal tijdens deze gelegenheid bekend worden gemaakt.
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