Silvercup Bekertoernooi in Raamsdonksveer krijgt ontheffing tot één uur

De gemeente Geertruidenberg heeft een ontheffing verleend voor het Silvercup Bekertoernooi dames 1 van DDHC, dat vrijdagavond plaatsvindt op de Kloosterweg in Raamsdonksveer.

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Het evenement mag op 2 oktober 2026 tot één uur ’s nachts doorgaan. Voor het toernooi zijn verschillende ontheffingen verleend, waaronder voor de openingstijden van de horeca en de schenktijden. Ook is het evenement aangemeld als incidentele festiviteit.

Het Silvercup Bekertoernooi wordt gehouden op de locatie Kloosterweg 4 in Raamsdonksveer. Het besluit hierover werd afgelopen dinsdag genomen door de gemeente Geertruidenberg.