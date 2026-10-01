Navigatie overslaan
Ontdek

Silvercup Bekertoernooi in Raamsdonksveer krijgt ontheffing tot één uur

De gemeente Geertruidenberg heeft een ontheffing verleend voor het Silvercup Bekertoernooi dames 1 van DDHC, dat vrijdagavond plaatsvindt op de Kloosterweg in Raamsdonksveer.

Gevonden voor jou

Het evenement mag op 2 oktober 2026 tot één uur ’s nachts doorgaan. Voor het toernooi zijn verschillende ontheffingen verleend, waaronder voor de openingstijden van de horeca en de schenktijden. Ook is het evenement aangemeld als incidentele festiviteit.

Het Silvercup Bekertoernooi wordt gehouden op de locatie Kloosterweg 4 in Raamsdonksveer. Het besluit hierover werd afgelopen dinsdag genomen door de gemeente Geertruidenberg.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geertruidenberg

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.