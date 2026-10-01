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Vergunning voor gevelherstel appartementen Buitenhaven Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor herstelwerkzaamheden aan de gevel van appartementen aan de Jacq. Stalkade.

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Het besluit is op 29 september 2026 genomen en betreft een aanvraag met zaaknummer Z2026-00000662. Er is toestemming gegeven voor een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en een technische bouwactiviteit.

De herstelwerkzaamheden vinden plaats op de locatie Jacq. Stalkade 1, 4931KM Geertruidenberg. Het gaat om schade aan de gevel van appartementencomplex Buitenhaven.

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