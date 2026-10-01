Loterij voor carnavalsvereniging De Blaarkoppen op 9 februari in Knegsel

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor een loterij in Knegsel op 9 februari 2027, georganiseerd door carnavalsvereniging De Blaarkoppen.

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De gemeente Eersel heeft op 29 september 2026 een vergunning verleend voor het organiseren van een loterij in Knegsel. Het evenement is bedoeld om carnavalsvereniging De Blaarkoppen te ondersteunen. Het kenmerk van de vergunning is 07709469.