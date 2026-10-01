Vergunning verleend voor Dickensfestijn in Wintelre

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor het Dickensfestijn in Wintelre. Het evenement vindt plaats op 12 en 13 december 2026 en mag jaarlijks herhaald worden tot en met 2030.

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Het Dickensfestijn in Wintelre krijgt een vergunning van de gemeente Eersel. Het evenement, dat in december plaatsvindt, is een sfeervol feest geïnspireerd op de tijd van Charles Dickens. Deze vergunning geldt voor een periode van vijf jaar, tot en met 2030.

Met de vergunning wordt het mogelijk om het festijn op 12 en 13 december 2026 te organiseren. De gemeente heeft hierbij rekening gehouden met eventuele gevolgen voor de omgeving. Het kenmerk van deze zaak is 07707681.