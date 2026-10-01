Huifkartocht achter tractor toegestaan in gemeente Eersel

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor huifkartochten achter een tractor. Dit mag vanaf 1 december 2026 tot en met 1 december 2031.

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Vanaf eind dit jaar mogen personen in de gemeente Eersel vervoerd worden in een huifkar die achter een tractor is gekoppeld. De vergunning hiervoor geldt voor een periode van vijf jaar, van 1 december 2026 tot en met 1 december 2031.

Het besluit is op 29 september 2026 genomen en heeft als kenmerk 07709476. De gemeente publiceert dit besluit omdat het mogelijk invloed heeft op de omgeving.