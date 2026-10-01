Uitrit toegestaan na perceelsplitsing in Achtmaal

Het college van Zundert heeft toestemming gegeven voor een nieuwe uitrit aan de Kraaiheuvelstraat 1a in Achtmaal. De vergunning is verleend vanwege de splitsing van een perceel.

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De omgevingsvergunning werd op 28 september 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders van Zundert. Deze vergunning maakt het mogelijk om een uitrit aan te leggen, aan te passen of het gebruik ervan te veranderen.

Het besluit is genomen naar aanleiding van de kadastrale splitsing van het perceel op de locatie Kraaiheuvelstraat 1a, 4885 KZ in Achtmaal.