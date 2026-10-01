Nieuwe propaangastanks bij vakantiepark in Lage Mierde

Vakantiepark De Brabantse Kempen in Lage Mierde heeft een melding gedaan om een bestaande propaangastank te vervangen door twee nieuwe tanks van elk 13 kubieke meter.

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Het vakantiepark, gelegen aan Wellenseind 9 in Lage Mierde, heeft op 28 juli een melding ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om het plaatsen van twee nieuwe propaangastanks ter vervanging van een oude tank.

Een melding volgens het Bal is alleen een kennisgeving en geeft geen mogelijkheid tot bezwaar. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z-2026-012646.