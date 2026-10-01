Reusel-De Mierden stelt subsidie beschikbaar voor herstelcentrum

Het gemeentebestuur van Reusel-De Mierden heeft nieuwe subsidieregels vastgesteld voor een herstelcentrum dat inwoners met psychische kwetsbaarheid helpt. Deze regels gelden voor de periode 2027-2028.

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Het herstelcentrum biedt onder andere dagbesteding zonder indicatie, hersteltrainingen en een logeerfaciliteit. De locatie moet gevestigd worden in de gemeenten Bladel, Eersel of Reusel-De Mierden en minimaal vijf dagen per week open zijn.

De subsidie bedraagt maximaal 655.330 euro voor twee jaar en wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties zonder winstoogmerk. Activiteiten zoals vervoer voor deelnemers en waakvlamondersteuning voor uitgestroomde deelnemers maken onderdeel uit van de voorwaarden.

Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 2 oktober en 27 november 2026. De regeling treedt op dezelfde datum in werking en loopt tot eind 2028.