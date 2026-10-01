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Omgevingsvergunning verleend voor Geldropseweg 2 in Heeze

De gemeente Heeze-Leende heeft een omgevingsvergunning verleend voor een bouwtechnische aanpassing aan de binnenzijde van Geldropseweg 2.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 29 september 2026 genomen. De vergunning heeft betrekking op een technische bouwactiviteit en sluit aan bij een eerder vergunde situatie op het adres Geldropseweg 2 in Heeze.

Belangrijke documenten over dit besluit liggen zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Heeze-Leende. De termijn is gestart op 30 september 2026.

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