Zwarte Volvo V50 weggesleept in Tilburg

Een zwarte Volvo V50 met Litouws kenteken is op 2 september weggesleept in Tilburg. Het voertuig stond midden op de openbare weg aan de Wegastraat en is door de gemeente verwijderd.

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De gemeente Tilburg heeft op 2 september bestuursdwang toegepast om het voertuig te verwijderen. Dit betekent dat het zonder voorafgaande waarschuwing is weggesleept. Het voertuig is momenteel gestald bij een bergingsbedrijf.

Als de eigenaar de auto niet uiterlijk 2 december ophaalt, kan de gemeente de Volvo verkopen of vernietigen. De kosten voor het wegslepen en stallen moeten worden betaald bij het ophalen van de auto.