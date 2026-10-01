Opslagcontainer en glasblokken geplaatst aan Waleweinlaan in Geldrop

Vanaf 2 november komen er een opslagcontainer, glascontainer, toilet en glasblokken aan de Waleweinlaan in Geldrop. De vergunning geldt tot en met 30 november 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van de genoemde voorzieningen op de Waleweinlaan. Het besluit is op 21 september verzonden en heeft betrekking op een periode van bijna een maand.

De opslagcontainer en glascontainer zijn bedoeld voor tijdelijke opslag en afvalbeheer. Het toilet biedt sanitaire voorzieningen en de glasblokken worden ingezet voor bouwwerkzaamheden of opslag. Het adres Waleweinlaan is de locatie waar deze voorzieningen geplaatst zullen worden.