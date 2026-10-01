Kappen van twee beuken toegestaan in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het kappen van twee beuken aan de Kluizerdijk.

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Op 29 september heeft de gemeente Valkenswaard besloten dat twee beuken aan de Kluizerdijk mogen worden gekapt. De bomen staan bij locatie F 3407 en vallen onder de regels voor het vellen van houtopstanden. De vergunning is verleend onder zaaknummer 523532.

Het besluit houdt in dat de bomen mogen worden verwijderd. Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanvraag goedgekeurd en de stukken hierover zijn sinds 30 september in te zien op het gemeentehuis.