Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Valkenswaard

In Valkenswaard heeft Nathan Projects een melding gedaan voor een bodemenergiesysteem.

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Het bedrijf Nathan Projects B.V. wil een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen en in gebruik nemen op Zeelberg 64 in Valkenswaard. Deze melding is op 18 september 2026 ingediend bij de gemeente.

Een gesloten bodemenergiesysteem is een techniek waarbij warmte en koude worden opgeslagen in de bodem. Dit systeem kan bijvoorbeeld worden gebruikt om gebouwen energiezuinig te verwarmen en te koelen. Omdat het hier gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, is er geen mogelijkheid tot bezwaar.