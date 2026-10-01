Beslistermijn verlengd voor appartementen in Zevenbergen

De gemeente Moerdijk heeft de beslistermijn voor een bouwproject aan de Molenstraat in Zevenbergen met maximaal zes weken verlengd. Het gaat om de aanvraag voor de bouw van twee appartementen.

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Het besluit betreft een aanvraag die op 16 juni 2026 is ingediend. De locatie van het project is Molenstraat 16 in Zevenbergen. Burgemeester en wethouders hebben gebruikgemaakt van hun bevoegdheid onder de Omgevingswet om de termijn te verlengen.

Voor deze verlenging kunnen geen bezwaren of opmerkingen worden ingediend. De maximale verlenging is zes weken.