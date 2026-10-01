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Nieuwe kozijnen voorgevel woning in Klundert
De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor het veranderen van de kozijnen in de voorgevel van een woning aan ’t Hooren Werck 66 in Klundert. Het besluit is op 29 september verzonden.
Met de vergunning kan de eigenaar van de woning aan ’t Hooren Werck 66 in Klundert de kozijnen in de voorgevel aanpassen. Dit soort veranderingen aan een gebouw vereist toestemming van de gemeente, omdat het de uitstraling van de gevel beïnvloedt.
Het besluit is verzonden op 29 september 2026 en treedt in werking nadat het officieel bekend is gemaakt. De vergunninghouder mag vanaf dat moment met de werkzaamheden starten.
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