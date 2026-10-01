Technische Handelmaatschappij meldt milieubelastende activiteiten in Roosendaal

Technische Handelmaatschappij J. de Wild B.V. in Roosendaal heeft op 4 augustus een melding gedaan voor verschillende milieubelastende activiteiten op Spectrum 38.

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Het gaat om activiteiten zoals het lassen, mechanisch en thermisch bewerken van metalen, en de opslag van goederen. Daarnaast heeft het bedrijf gemeld dat het een containerterminal, transportbedrijf en groothandel omvat.