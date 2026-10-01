Gehandicaptenparkeerplaats ingesteld bij Sagenstraat 13 in Veldhoven

In Veldhoven is een gehandicaptenparkeerplaats aangelegd bij de Sagenstraat 13. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders en moet de mobiliteit van de aanvrager verbeteren.

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Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen bij de Sagenstraat 13. Deze maatregel is bedoeld om een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart te ondersteunen. De parkeerplaats zorgt ervoor dat de aanvrager zijn voertuig dicht bij de woning kan parkeren en deel kan nemen aan het maatschappelijk verkeer.

De verkeerskundig adviseur van de gemeente heeft positief geadviseerd over de aanvraag. Bovendien is er overleg geweest met de politie en zijn er geen bezwaren binnengekomen tijdens de inzageperiode. De parkeerplaats is inmiddels aangelegd en blijft beschikbaar zolang de noodzaak hiervoor bestaat.