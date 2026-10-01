Gehandicaptenparkeerplaats aangevraagd bij De Roerenmaker in Veldhoven

Het college van Veldhoven heeft een ontwerpverkeersbesluit opgesteld om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen bij De Roerenmaker 55. De aanvraag is gedaan door een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart.

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De gehandicaptenparkeerplaats is bedoeld om de aanvrager, die afhankelijk is van een aangepaste auto, te ondersteunen bij zijn mobiliteit. Volgens de gemeente weegt het belang van deze parkeerplaats voor de aanvrager zwaarder dan dat van andere weggebruikers.

De politie en verkeerskundig adviseur van Veldhoven hebben positief geadviseerd over het voorstel. Het ontwerpverkeersbesluit, inclusief bijbehorende tekening, ligt vanaf donderdag 1 oktober tot en met woensdag 11 november 2026 ter inzage in het gemeentehuis.