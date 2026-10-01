Gemeente Deurne wil recht van opstal voor kabels in Neerkant vestigen

De gemeente Deurne heeft plannen om een recht van opstal te vestigen in Neerkant. Dit moet Enexis Netbeheer B.V. in staat stellen om elektriciteitskabels aan te leggen en het netwerk te versterken.

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Het perceel waar het recht van opstal wordt gevestigd, ligt aan de Korte Zeilkens in Neerkant. Het gaat om een deel van een stuk grond van ongeveer 69 vierkante meter. Dit perceel is door de betrokken partijen geschikt bevonden voor het aanleggen van de kabels.

De werkzaamheden zijn bedoeld om het laagspanningsnetwerk in de omgeving te verzwaren. Volgens de gemeente is Enexis Netbeheer B.V. de enige geschikte partij om deze energievoorziening op deze locatie te realiseren.