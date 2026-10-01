Deurne verpacht landbouwgrond voor nostalgische oogstdagen

De gemeente Deurne heeft aangekondigd voor één jaar een pachtovereenkomst te sluiten met Maatschap Verberne en Verberne-Bankers Landbouwbedrijven voor een perceel aan de Vlierdensedreef.

Gevonden voor jou

Het perceel van bijna 12.000 vierkante meter wordt al jarenlang gebruikt voor de organisatie van de nostalgische oogstdagen. De huidige pachter beschikt over authentieke machines en expertise om het traditionele boerenleven in ere te houden. Het evenement speelt een belangrijke rol in het behoud van het historische karakter van de Vlierdense molen en omgeving.

De tijdelijke pachtovereenkomst geldt voor het seizoen 2027, waarna de pachter terugtreedt. De gemeente gebruikt het overbruggingsjaar om een nieuwe procedure op te starten voor langdurige pachtuitgifte vanaf 2028. De huidige pachter wordt gezien als enige geschikte kandidaat vanwege de unieke kennis en middelen die nodig zijn voor het evenement.