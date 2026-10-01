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Foute bingo gepland in Best op 14 december
Op 14 december wordt in Best een foute bingo georganiseerd aan de Nieuwstraat.
De gemeente Best heeft op 28 september een melding ontvangen voor het organiseren van een kansspel. Het evenement, bekend als de jaarlijkse foute bingo, vindt plaats op 14 december 2026.
De bingo wordt gehouden aan de Nieuwstraat 79 in Best. Voor dit kansspel is geen bezwaar mogelijk, omdat het gaat om een melding en geen vergunningaanvraag.
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