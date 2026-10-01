Deurne presenteert Omgevingsvisie 2050 voor duurzame toekomst

De gemeente Deurne heeft de Omgevingsvisie 2050 vastgesteld. Het plan geeft richting aan hoe Deurne zich de komende decennia wil ontwikkelen, met aandacht voor wonen, werken, natuur en leefomgeving.

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Met de Omgevingsvisie 2050 wil Deurne een gezonde, leefbare en toekomstbestendige gemeente worden. Het plan richt zich op een duurzame groei van de kernen, versterking van het buitengebied en het verbeteren van de omgevingskwaliteit. De visie is gebaseerd op tien pijlers, zoals behoud van cultuurhistorie, duurzame energie en een gezonde leefomgeving. Groeiplan 2040 en de transitie naar vitaal landelijk gebied staan daarbij centraal.

De visie biedt duidelijke kaders voor ruimtelijke keuzes, zoals woningbouw, landbouw en recreatie. Voor verschillende gebieden, zoals Stadsdorp Deurne en de Groene Peelvallei, zijn specifieke ontwikkelrichtingen uitgewerkt. Zo speelt het stationsgebied een belangrijke rol als mobiliteitshub en wordt de Peel verder ontwikkeld als natuur- en recreatiegebied.

De Omgevingsvisie 2050 is tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek en participatie met inwoners en organisaties. Het plan wordt doorvertaald naar concrete maatregelen via omgevingsprogramma's en het omgevingsplan. Het is daarmee een strategisch raamwerk dat flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.