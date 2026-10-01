Nieuwe weg in Handel krijgt naam Latakkers

De nieuwe weg in het Heerebosch III-plan in Handel heeft de naam Latakkers gekregen. Dit besluit, dat de historische band met de familie Lathouwers benadrukt, treedt op 29 oktober 2026 in werking.

Gevonden voor jou

De gemeente Gemert-Bakel heeft de naam Latakkers vastgesteld voor een nieuwe weg in het Heerebosch III-gebied in Handel. Deze naam verwijst naar de voormalige eigenaar van de gronden, de familie Lathouwers, en het agrarische karakter van het gebied. Hierdoor kunnen adressen worden toegekend aan de woningen en is de bereikbaarheid voor hulpdiensten gewaarborgd.

Het besluit is genomen op 1 september 2026 na advies van de werkgroep naamgeving openbare ruimte. De naam heeft van 8 tot en met 21 september ter inzage gelegen, zonder dat hierop reacties zijn binnengekomen. Vanaf 29 oktober 2026 geldt de naam officieel.