Van den Ackerplein in Gemert wordt officiële straatnaam

Gemert heeft besloten het nieuwbouwgebied Textielkwartier officieel Van den Ackerplein te noemen. De naam eert textielfabrikant Hendricus van den Acker en zijn historische bijdrage aan deze locatie.

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De gemeente Gemert-Bakel heeft de naam Van den Ackerplein vastgesteld voor een weg in het nieuwbouwplan Textielkwartier. Het plein verwijst naar Hendricus van den Acker, een textielfabrikant die in 1807 de weverij oprichtte die uitgroeide tot de Johan van den Acker Textielfabriek. Deze fabriek heeft ruim twee eeuwen een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de locatie.

De keuze voor 'plein' sluit aan bij de inrichting van het gebied. Het besluit, dat sinds 24 september 2026 officieel is, treedt op 29 oktober 2026 in werking. Hierdoor kunnen adressen worden toegekend aan de nieuwe woningen en wordt de bereikbaarheid voor hulpdiensten verbeterd. Er zijn geen bezwaren ontvangen tegen het voorgenomen besluit.