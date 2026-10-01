Nieuwe straatnamen in Elsendorp: Boerenapostel en Godefriduspad

De gemeente Gemert-Bakel heeft de namen Boerenapostel en Godefriduspad vastgesteld voor nieuwe wegen in Elsendorp. Deze namen verwijzen naar pater Gerlacus van den Elsen en zijn historische betekenis voor het dorp.

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De nieuwe straatnamen maken deel uit van het Christoffelveld, een nieuwbouwplan in Elsendorp. Het vaststellen van de namen vergroot de bereikbaarheid voor hulpdiensten en zorgt ervoor dat adressen kunnen worden toegekend aan de toekomstige woningen.

De naam Boerenapostel herinnert aan de eretitel van pater Van den Elsen, die zich een eeuw geleden inzette voor noodlijdende boeren en onder andere de Boerenbond en Boerenleenbank oprichtte. Godefriduspad verwijst naar zijn geboortenaam, Godefridus van den Elsen, en benadrukt de historische verbondenheid van Elsendorp met deze belangrijke figuur.

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders op 1 september 2026 en treedt op 29 oktober 2026 in werking. Er zijn geen reacties ontvangen op het voorgenomen besluit.