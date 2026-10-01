Container mag een maand op Turfveld 2 in Vught staan

De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een container op Turfveld 2. De container mag daar staan van 30 oktober tot en met 30 november 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het gebruik van de openbare weg is goedgekeurd door burgemeester en wethouders van Vught. Het gaat om een container op het adres Turfveld 2, 5262 MP Vught.

De ontheffing is op 29 september 2026 verzonden. Hiermee mag de container precies een maand blijven staan, vanaf 30 oktober tot en met 30 november.