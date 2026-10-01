Gemeente Vught stelt maatwerkvoorschriften voor afvalwater lozen

De gemeente Vught heeft maatwerkvoorschriften vastgesteld voor het lozen van afvalwater zonder vetafscheider en slibvangput aan de Zonneweilaan 20.

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Het besluit betreft een locatie in Vught waar voedingsmiddelen worden bereid. Hierbij wordt afvalwater geloosd zonder dat gebruik wordt gemaakt van een vetafscheider en slibvangput. Het adres waar deze voorschriften van kracht zijn, is Zonneweilaan 20.

Het besluit is verzonden op 29 september 2026 en kan tot en met 12 november 2026 worden ingezien. De gemeente biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om de stukken fysiek op te vragen of in te zien.