Waalre wil grond verkopen aan ontwikkelaar Blink B.V.

De gemeente Waalre is van plan twee stukken grond te verkopen aan Blink B.V. voor uitbreiding van het project Wolders Eik bij het Stationsplein.

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Het gaat om twee percelen grond, kadastraal geregistreerd onder sectie A, nummer 6534 in Waalre, en sectie E, nummer 2636 in Aalst. De gemeente vindt dat Blink B.V. de enige geschikte koper is, omdat de grond grenst aan hun bestaande ontwikkellocatie, die al in hun bezit is.

De gemeente baseert dit besluit op objectieve en redelijke criteria. Door de verkoop kan Blink B.V. hun bouwproject bij het Stationsplein uitbreiden.