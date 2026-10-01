Kindercircus Barani komt naar Alphen

Van 29 oktober tot en met 1 november is Kindercircus Barani te zien in Alphen.

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Kindercircus Barani heeft een evenementenvergunning gekregen voor een voorstelling in Alphen. Het circus strijkt neer bij de Gaanderij aan de Van Gaverenlaan en zal tussen 29 oktober en 1 november optreden.

Het besluit om de vergunning te verlenen is op 29 september verzonden. Bezoekers kunnen in deze periode genieten van een reeks optredens op deze locatie.