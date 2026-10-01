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Kindercircus Barani komt naar Alphen

Van 29 oktober tot en met 1 november is Kindercircus Barani te zien in Alphen.

Gevonden voor jou

Kindercircus Barani heeft een evenementenvergunning gekregen voor een voorstelling in Alphen. Het circus strijkt neer bij de Gaanderij aan de Van Gaverenlaan en zal tussen 29 oktober en 1 november optreden.

Het besluit om de vergunning te verlenen is op 29 september verzonden. Bezoekers kunnen in deze periode genieten van een reeks optredens op deze locatie.

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